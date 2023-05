Vueling flight diverts to Barcelona after incapacitated crew member

This morning, a Vueling Airbus A320 (registered EC-KDX) that departed Alicante Airport, Spain destination Brussels, Belgium was forced to divert to Barcelona, Spain after the incapacitation of a crew member.

With priority and after burning some fuel, the aircraft landed at Barcelona, where medical care awaited the aircraft.

Vuelo de Alicante a Bruselas se desvía de urgencia a #Barcelona por indisposición de un miembro de la tripulación. Prioridad. Se agiliza la maniobra en lo posible y se coordina atención médica en tierra. Tras quemar combustible aterriza sin incidencias. Deseamos pronta… pic.twitter.com/FpcNsr7KNn — ????Controladores Aéreos ???????? (@controladores) May 15, 2023