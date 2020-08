Two dead after glider crashes in Tienen, Belgium

On 8 August around 15:20 (UTC +2), a glider crashed near Tienen, Belgium. According to Katrien Patryka, Mayor of Tienen, two persons died in the crash.

The exact circumstances of the accident are still being investigated.

