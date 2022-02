An Antonov An-2 cargo plane crashed in Kamchatka, killing its crew of 2

An Antonov An-2R from Kamchatsky Krechet, registered RA-33599, crashed during its initial climb, about 1 km from Koryaki, Kamchatka, Russia. The aircraft burst into flames and both pilots were killed.

The aircraft was carrying a cargo of potatoes and tiles between the villages of Severny Koryaki and Tymlat.

СК показал, что осталось от самолета Ан-2, упавшего на Камчатке. Предположительно, он выполнял технический полет по перевозке груза. Экипаж из двух человек, находившихся на борту, погиб pic.twitter.com/XkLKY3q6kP — НТВ (@ntvru) February 11, 2022