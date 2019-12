An incident was registered late Saturday at Santiago Airport when the nose gear of a C-130 Hercules plane of the Peruvian Air Force collapsed during landing.

No injuries were recorded.

Incidente se registró está tarde en el Aeropuerto de Santiago, el cual se trató de colapso de tren delantero de avión C130 Hércules de la Fuerza Aérea de Perú, no se registraron lesionados. pic.twitter.com/5xZi8DAsDy — Informes de Emergencias Chile (@IEC_CHILE) December 29, 2019