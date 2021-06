Italian Air Force scrambles for easyJet that lost radio contact

On 13 June, two Italian Air Force Eurofighter Typhoon’s scrambled to identify an easyJet Airbus A320 (registered OE-IZL *) that operated flight U2 2812 between Palermo and Milan Malpensa, Italy and lost radio contact with air traffic control.

The flight uneventfully continued to Milan, but the fighter pilots took a few pictures on the route:

Ieri sera 2 #Eurofighter del 4° Stormo sono intervenuti per identificare un aereo di linea A319 decollato da Palermo e diretto a Milano che aveva perso il contatto radio con gli enti nazionali del traffico aereo durante la rotta#Scramble #AeronauticaMilitare a difesa dei cieli✈️ pic.twitter.com/582pFzOMPy — Aeronautica Militare (@ItalianAirForce) June 14, 2021

* to be confirmed