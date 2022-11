Venezuelan military Cessna 208 Caravan crashes during training flight, five occupants deceased

On 6 November, an Aviacion Militar Venezonala Cessna 208 Caravan (registered AMB 0956) crashed near Puerto Ayacucho, Venezuela during a training flight. The five occupants did not survive the accident.

The following images appeared on social media:

Base Aérea "G/J José Antonio Paez". PUERTO AYACUCHO. VENEZUELA 06NOV22 C-208B siglas AMB 0956. La Aeronave C-208B siglas AMB 0956 realizando un entrenamiento local para la calificación de un Capitán de nave en el sistema se precipitó a tierra. @JacdecNew pic.twitter.com/AicHbchazR — Aviation Club (@mundoaeroclub) November 6, 2022