Piper PA-28 misses runway and crash lands next to French motorway N104

On 8 July, a Piper PA-28-181 Archer II (registered F-HDYN) missed the runway and crash landed at the airfield of Lognes-Emerainville, Île-de-France, France and came to rest into the guardrail of motorway N104.

The three passengers survived and the aircraft received substantial damage.

?? Sortie de piste hier à l’aérodrome de Lognes-Emerainville d’un Piper PA28. L’avion, dans le cadre d’un baptême de l’air, a fini sa course contre les barrières de sécurité de la N104, causant la fermeture de la voie de droite. ??Aucun blessé grave parmi les 3 occupants. pic.twitter.com/G3n2aVMBm1 — air plus news (@airplusnews) July 9, 2023