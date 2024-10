Severe storms cause massive delays and chaos at Palma de Mallorca Airport

Heavy storms across Mallorca have caused significant delays at Palma’s Son Sant Joan Airport, with some flights experiencing up to seven-hour delays. Passengers are crowding the terminal’s food areas as they await updates, with airlines rescheduling flights on short notice.

Today’s schedule included 865 flights, and delays of two to three hours are common, though longer delays are also reported. The storms, which prompted an orange alert from meteorologists, have also caused local flooding and road blockages across the island.

Despite the disruptions, there have been no reported flight diversions to alternate airports.

La tormenta también impacta en el aeropuerto de #Palma donde se registran algunos retrasos por seguridad porque se producen muchos desvíos en vuelo para evitar núcleos tormentosos. Ello complica mucho la gestión del tráfico aéreo puesto que las tripulaciones no pueden seguir las… pic.twitter.com/vcbDuEaTZV — ?Controladores Aéreos ?? (@controladores) October 26, 2024

Las tripulaciones buscan el hueco por el que atravesar el frente de tormentas que barre el Mediterráneo de oeste a este coordinando los continuos cambios de rumbo mientras nosotros les separamos de otros aviones y les guiamos para secuenciar la aproximación o para el desvío al… pic.twitter.com/QBlXjYrMpo — ?Controladores Aéreos ?? (@controladores) October 26, 2024