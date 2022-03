Security staff goes on strike at Leipzig/Halle airport on Monday, 14 March

German trade union Ver.di has called its security staff, working at Leipzig/Halle Airport, Germany to go on strike on Monday 14 March. The airport authorities expect flight and handling disruptions.

Passengers are advised to check their flight status on the following website: mdf-ag.com

The airport schedule announces seven commercial flights: Lufthansa (4), Condor Flugdienst (2) and Austrian Airlines (1).

❗❗Reisehinweis: Die Dienstleistungsgewerkschaft #Verdi hat das Sicherheitspersonal am @LEJ_Airport für Montag, den 14. März 2022, zum #Streik aufgerufen. Es ist mit Beeinträchtigungen des Flug- und Abfertigungsbetriebs zu rechnen. (1/2) pic.twitter.com/EOZJRX9QwY — LeipzigHalle Airport (@LEJ_Airport) March 13, 2022