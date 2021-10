Many flights cancelled, diverted or delayed after technical problems at Eindhoven tower

Air traffic at Eindhoven Airport was disrupted from early morning until half past ten on Sunday morning, due to technical problems at the local control tower.

Eindhoven Airport warned about flight delays and cancellations due to technical problems. And indeed, the Transavia flights to Ibiza and Rhodes and the Wizz Air flight to Banja Luka were cancelled.

The Ryanair flights from Rome Fiumicino, Malaga and Warsaw Modlin were diverted to Weeze. The Wizz Air flights from Sofia and Bucharest and the Ryanair flight from Dublin were diverted to Maastricht.

Air traffic was resumed at half past ten. It was not disclosed how the technical problems in the control tower arose.

Vanwege technische problemen bij de lokale verkeerstoren zijn er vertragingen en mogelijk annuleringen in het vliegverkeer op #EindhovenAirport. — Eindhoven Airport (@EINairport) October 31, 2021

Het vliegverkeer op Eindhoven Airport gaat weer opstarten. We beginnen bij de opstart met verwerking van een aantal vertrekkende vluchten. #EindhovenAirport — Eindhoven Airport (@EINairport) October 31, 2021