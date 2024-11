Barcelona Airport flooded as torrential rains cause flight cancellations across Catalonia

Heavy rains from a “Dana,” an isolated high-altitude depression, have led to severe flooding across Catalonia, with Barcelona’s airport partially submerged and about 50 flights cancelled.

Civil Protection issued warnings for Barcelona, Garraf, and Baix Llobregat, urging residents to avoid unnecessary travel and stay clear of rivers and cliffs. Videos show flooded terminals and water leaking from airport ceilings, forcing passengers to navigate through pooled water. In addition to flight cancellations, 17 flights have been diverted.

These floods follow devastating rains in Valencia, where 217 people lost their lives last week.

🛬 Aquesta és la imatge de les pistes de l'Aeroport del Prat, i com un avió de @Iberia s'ho ha trobathttps://t.co/fSZXW23Auj pic.twitter.com/d7ZdLtN1RV — SER CATALUNYA (@SERCatalunya) November 4, 2024

🔴📹Així està ara mateix l’Aeroport del Prat. Molts vols es desvien a altres destinacions. El pàrquing es comença a inundar. Els treballadors de moment han d’anar-hi, l’operativa de terra es manté igual. @SERCatalunya pic.twitter.com/gdy1IVb9nq — Ferran Dalmau (@FerranDalmau) November 4, 2024

📹✈️Així està ara mateix l’Aeroport del Prat Molts vols es desvien a altres destinacions. El pàrquing es comença a inundar. Els treballadors de moment han d’anar-hi, l’operativa de terra es manté igual Font: Aeroport del Prathttps://t.co/fSZXW23Auj pic.twitter.com/TobTnPmng2 — SER CATALUNYA (@SERCatalunya) November 4, 2024

✈️AEROPORT DEL PRAT | Hi ha vols desviats en arribades (cada comandant decideix si pot aterrar) i les sortides s'espaien més en funció del que marquen els controladorshttps://t.co/fSZXW23Auj pic.twitter.com/et2MynvMWR — SER CATALUNYA (@SERCatalunya) November 4, 2024