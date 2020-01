Turkish Airlines Airbus A330 takes off at Cape Town, South Africa but unable to retract landing gear

On 2 January, a Turkish Airlines Airbus A330 (TC-JNI) operated flight TK45 between Cape Town, South Africa and Istanbul, Turkey. Shortly after take-off, the aircraft entered a holding pattern West from Cape Town after the pilot’s were unable to retract the landing gear.

Two hours after the holding – most likely to burn off additional fuel, the aircraft diverted to Johannesburg Airport for an uneventful landing. As a precaution, emergency services awaited the aircraft at the airport of Johannesburg.

Türk Hava Yolları #TK45 sefer sayılı Cape Town – İstanbul seferi için kalkan Airbus A330-343 tipi TC-JNI tescilli uçak, kalkıştan hemen sonra okyanus üzerinde tur atmaya başladı. Muhtemelen ön iniş takımı sorunu yaşayan uçak, iniş için yakıt yakıp istenilen ağırlığa ulaşacak. pic.twitter.com/nrAYhKGSC3 — Turkish Air News (@AnalystTK) January 2, 2020