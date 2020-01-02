Turkish Airlines Airbus A330 takes off at Cape Town, South Africa but unable to retract landing gear

By
Bart Noëth
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On 2 January, a Turkish Airlines Airbus A330 (TC-JNI) operated flight TK45 between Cape Town, South Africa and Istanbul, Turkey. Shortly after take-off, the aircraft entered a holding pattern West from Cape Town after the pilot’s were unable to retract the landing gear.

Two hours after the holding – most likely to burn off additional fuel, the aircraft diverted to Johannesburg Airport for an uneventful landing. As a precaution, emergency services awaited the aircraft at the airport of Johannesburg.

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