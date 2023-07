[UPDATE] Belgian Ryanair pilots strike again on July 29 and 30 – List of the 96 cancelled flights at Brussels South Charleroi Airport

Below is the list of cancelled flights for Saturday, July 29 (50 flights), and Sunday, July 30, 2023 (46 flights), at Brussels South Charleroi Airport due to a strike of Ryanair pilots based in Belgium.

Flights to/from Brussels Airport operate normally, as they are run by foreign-based crews.

This might not be the last strike: Ryanair refuses to reply to the requests of the pilots, who decided to continue until their demands are met.

If your flight is cancelled, please do not go to the airport.

Saturday Departures

29-07-23 06:25 LODZ FR9884

29-07-23 06:30 GERONA FR6902

29-07-23 06:40 ZARAGOZA FR1382

29-07-23 07:05 NIMES/ARLES FR4842

29-07-23 07:30 BORDEAUX MERIGNAC FR1388

29-07-23 07:35 BOLOGNA MARCONI FR3939

29-07-23 07:35 CAGLIARI/ELMAS FR4417

29-07-23 07:45 NAPLES FR1302

29-07-23 07:50 LISBON FR1300

29-07-23 08:05 VENICE TREVISO FR1522

29-07-23 10:15 RABAT/SALE FR6932

29-07-23 11:05 RIJEKA FR6946

29-07-23 11:10 CARCASSONNE FR8023

29-07-23 11:40 ASTURIAS/OVIEDO FR4882

29-07-23 11:55 TOULOUSE BLAGNAC FR2105

29-07-23 12:05 BANJA LUKA FR5168

29-07-23 15:50 ALICANTE FR3534

29-07-23 15:55 LISBON FR3610

29-07-23 16:30 THESSALONIKI FR4997

29-07-23 16:35 NADOR FR6046

29-07-23 16:45 STOCKHOLM/ARLANDA FR4629

29-07-23 16:50 SEVILLE FR6444

29-07-23 16:50 BUCHAREST – OTOPENI FR2101

29-07-23 17:50 POZNAN-LAWICA FR4999

29-07-23 19:00 TRIESTE-RONCHI FR4496

Saturday Arrivals

29-07-23 10:40 LODZ FR9885

29-07-23 10:45 GERONA FR6901

29-07-23 10:45 NIMES/ARLES FR4843

29-07-23 11:05 ZARAGOZA FR1383

29-07-23 11:10 BORDEAUX MERIGNAC FR1389

29-07-23 11:30 BOLOGNA MARCONI FR3938

29-07-23 11:40 VENICE TREVISO FR1521

29-07-23 12:35 CAGLIARI/ELMAS FR4416

29-07-23 12:50 NAPLES FR1303

29-07-23 13:45 LISBON FR1301

29-07-23 15:00 CARCASSONNE FR8024

29-07-23 15:05 RIJEKA FR6947

29-07-23 15:45 TOULOUSE BLAGNAC FR2106

29-07-23 16:05 ASTURIAS/OVIEDO FR4883

29-07-23 16:25 BANJA LUKA FR5169

29-07-23 17:00 RABAT/SALE FR6933

29-07-23 21:25 ALICANTE FR3533

29-07-23 21:40 POZNAN-LAWICA FR5000

29-07-23 21:50 LISBON FR3609

29-07-23 21:55 STOCKHOLM/ARLANDA FR4628

29-07-23 22:40 THESSALONIKI FR4998

29-07-23 22:45 TRIESTE-RONCHI FR4497

29-07-23 22:45 SEVILLE FR6445

29-07-23 22:50 NADOR FR6045

29-07-23 22:55 BUCHAREST – OTOPENI FR2102

Sunday Departures

30-07-23 06:20 MALAGA FR1928

30-07-23 06:30 VENICE TREVISO FR1522

30-07-23 06:35 TRAPANI FR4488

30-07-23 06:35 TURIN CASELLE FR4864

30-07-23 06:35 RIGA FR4880

30-07-23 06:40 ESSAOUIRA FR5280

30-07-23 06:45 CLUJ NAPOCA FR9547

30-07-23 07:20 BILLUND FR3762

30-07-23 07:30 TANGER FR8073

30-07-23 07:35 FIGARI CORSE SUD FR4566

30-07-23 07:55 NIMES/ARLES FR4842

30-07-23 10:30 NANTES ATLANTIQUE FR1600

30-07-23 10:30 GENES FR4964

30-07-23 11:10 BIARRITZ FR5331

30-07-23 12:00 LA ROCHELLE FR4071

30-07-23 15:00 ALICANTE FR9053

30-07-23 15:55 OUJDA FR8774

30-07-23 15:55 SEVILLE FR6444

30-07-23 16:05 FEZ FR5001

30-07-23 16:45 FARO FR2941

30-07-23 17:05 ALMERIA FR1258

30-07-23 17:30 BRINDISI FR7737

30-07-23 18:35 VENICE TREVISO FR4938

Sunday Arrivals

30-07-23 10:05 VENICE TREVISO FR1521

30-07-23 10:05 TURIN CASELLE FR4865

30-07-23 10:45 BILLUND FR3761

30-07-23 11:35 NIMES/ARLES FR4843

30-07-23 11:50 RIGA FR4881

30-07-23 11:50 FIGARI CORSE SUD FR4567

30-07-23 12:05 TRAPANI FR4489

30-07-23 12:15 CLUJ NAPOCA FR9546

30-07-23 12:25 MALAGA FR1929

30-07-23 13:50 NANTES ATLANTIQUE FR1601

30-07-23 14:00 TANGER FR8074

30-07-23 14:10 GENES FR4965

30-07-23 14:15 ESSAOUIRA FR5281

30-07-23 15:00 BIARRITZ FR5332

30-07-23 15:15 LA ROCHELLE FR4072

30-07-23 20:30 ALICANTE FR9052

30-07-23 21:50 SEVILLE FR6445

30-07-23 22:10 VENICE TREVISO FR4939

30-07-23 22:15 OUJDA FR8775

30-07-23 22:40 FEZ FR5002

30-07-23 22:50 BRINDISI FR7738

30-07-23 22:55 FARO FR6313

30-07-23 22:55 ALMERIA FR1259