Belgium-based pilots strike at Ryanair: list of the flights cancelled on 15 July

Brussels Charleroi Airport would like to inform its passengers of the list of 44 cancelled flights for this Saturday, July 15. The information about flights on Sunday, July 16, will be published later.

The cancelled flights on Saturday relate to destinations such as Bergerac, Rabat, Nîmes, Naples, Pisa, Treviso, Valencia, Ancoae, Girona, Nador, Stockholm, Warsaw, Oviedo (Asturias), Lisbon or Rijeka. The other flights, often operated with a foreign-based crew, will take place as usual. Ryanair says on its website that 60% of the flights to/from Belgium will be operated normally.

Please note that departure times are given in GMT/UTC. Be sure to add +2H to the times below.

DEP_DATE DEP ARR FLIGHT STD STA COMMENTS 15-07-23 CRL NDR 6046 14:40 17:35 CANX 15-07-23 NDR CRL 6045 18:00 20:55 CANX 15-07-23 CRL GRO 6902 04:30 06:20 CANX 15-07-23 GRO CRL 6901 06:45 08:45 CANX 15-07-23 CRL ARN 4629 14:45 17:05 CANX 15-07-23 ARN CRL 4628 17:35 19:55 CANX 15-07-23 CRL WAW 5748 04:50 06:50 CANX 15-07-23 WAW CRL 5749 07:15 09:15 CANX 15-07-23 CRL PSA 3745 09:45 11:25 CANX 15-07-23 PSA CRL 3746 11:50 13:35 CANX 15-07-23 CRL TSF 1522 06:05 07:35 CANX 15-07-23 TSF CRL 1521 08:00 09:40 CANX 15-07-23 CRL VLC 1687 04:45 07:00 CANX 15-07-23 VLC CRL 1686 07:30 09:50 CANX 15-07-23 CRL AOI 8042 10:20 12:15 CANX 15-07-23 AOI CRL 8043 12:40 14:35 CANX 15-07-23 CRL EGC 1218 12:50 14:20 CANX 15-07-23 EGC CRL 1219 14:45 16:15 CANX 15-07-23 CRL GRO 6904 16:40 18:30 CANX 15-07-23 GRO CRL 6903 18:55 20:55 CANX 15-07-23 CRL RBA 6932 08:15 11:30 CANX 15-07-23 RBA CRL 6933 11:55 15:00 CANX 15-07-23 CRL FNI 4842 05:05 06:45 CANX 15-07-23 FNI CRL 4843 07:10 08:45 CANX 15-07-23 CRL CCF 8023 09:10 10:55 CANX 15-07-23 CCF CRL 8024 11:20 13:00 CANX 15-07-23 CRL NAP 1302 05:45 08:00 CANX 15-07-23 NAP CRL 1303 08:25 10:50 CANX 15-07-23 CRL BOD 1388 05:30 07:05 CANX 15-07-23 BOD CRL 1389 07:35 09:10 CANX 15-07-23 CRL OVD 4882 09:40 11:35 CANX 15-07-23 OVD CRL 4883 12:10 14:05 CANX 15-07-23 CRL LIS 1300 05:50 08:40 CANX 15-07-23 LIS CRL 1301 09:05 11:45 CANX 15-07-23 CRL BNX 5168 09:30 11:25 CANX 15-07-23 BNX CRL 5169 11:50 13:50 CANX 15-07-23 CRL MRS 4838 04:30 06:10 CANX 15-07-23 MRS CRL 4839 06:35 08:15 CANX 15-07-23 CRL PUY 2042 16:50 18:40 CANX 15-07-23 PUY CRL 2043 19:05 20:50 CANX 15-07-23 CRL LCJ 9884 04:25 06:20 CANX 15-07-23 LCJ CRL 9885 06:45 08:40 CANX 15-07-23 CRL RJK 6946 09:05 10:50 CANX 15-07-23 RJK CRL 6947 11:15 13:05 CANX