Belgian Ryanair pilots’ strike of 14-15 August: list of cancelled flights

As announced previously, the Belgium-based Ryanair pilots will strike on Monday, 14 August and Tuesday, 15 August. They ask for their salaries to be increased to the pre-Covid level and for their rest periods to remain unchanged.

Ryanair minimises the threat and pretends that 75% of its Belgian flights will be operated. It adds that Belgian pilots should accept the conditions that have been accepted by a majority of their European colleagues.

This Thursday, Brussels South Charleroi Airport (BSCA) has just published the list of cancelled flights to and from the BSCA tarmac. Flights to/from Brussels Airport will operate normally as they are flown by foreign crew.

Cancellations for Monday 14 August

Outbound

06:20 Valence Castellon FR4797

06:35 Perpignan FR1384

06:35 Thessaloniki FR4997

06:40 Alghero FR6732

06:55 Béziers FR4822

07:10 Lisbon FR1300

07:15 Pescara FR5016

07:35 Venice Treviso FR1522

08:20 Barcelona El Prat FR2835

08:30 Palma de Mallorca FR7831

11:05 Bologna FR3939

12:10 Verona FR9101

14:50 Bologna FR4862

16:05 Warsaw FR5748

16:20 Tetouan FR5948

16:30 Oujda FR8774

16:55 Helsinki FR9328

17:00 Cluj-Napoca FR9547

18:20 Santander FR6057

18:25 Rome Campinio FR9720

18:30 Barcelona Girona FR6902

19:10 Marseille FR6316

Inbound

10:35 Perpignan FR1385

10:40 Beziers FR4823

11:05 Valence Castellon FR4796

11:10 Venice Treviso FR1521

11:15 Alghero FR6733

11:45 Pescara FR5015

12:45 Thessaloniki FR4998

13:05 Lisbon FR1301

13:10 Barcelona El Prat FR2834

14:00 Palma de Mallorca FR7830

15:00 Bologna FR3938

15:45 Verona FR9102

18:45 Bologna FR4863

20:30 Warsaw FR5749

22:30 Cluj-Napoca FR9546

22:40 Santander FR6058

22:40 Tetouan FR5949

22:50 Oujda FR8775

22:50 Helsinki FR9327

22:55 Rome Campinio FR9719

22:55 Marseille FR6315

22:55 Barcelona Girona FR6901

Cancellations for Tuesday 15 August

Outbound

06:20 Banja Luka FR5168

06:30 Alicante FR3534

06:35 Palma de Mallorca FR7831

06:35 Girona FR6902

06:35 Pula FR2042

06:50 Figari FR4566

07:05 Pescara FR5016

07:15 Prague FR2121

07:20 Cagliari FR4417

07:25 Tangier FR8073

10:55 ?ód? FR9884

11:05 Milan-Bergamo FR3660

11:25 Billund FR3762

12:35 Rabat FR6932

16:00 Málaga FR1916

16:45 Faro FR6312

16:55 Lisbon FR3610

17:20 Brindisi FR7737

17:25 Barcelona FR2835

17:25 Asturias FR4882

18:35 Perpignan FR1384

18:50 Poznan FR4999

Inbound

10:30 Prague FR2122

10:35 Pula FR2043

10:40 Banja Luka FR5169

11:00 Girona FR6901

11:20 Figari FR4567

11:35 Pescara FR5015

11:40 Palma de Mallorca FR7830

12:00 Alicante FR3533

12:20 Cagliari FR4416

13:55 Tangier FR8074

14:35 Milan-Bergamo FR3659

14:50 Billund FR3761

15:10 ?ód? FR9885

19:20 Rabat FR6933

21:50 Asturias FR4883

22:05 Málaga FR1915

22:30 Barcelona FR2834

22:35 Perpignan FR1385

22:40 Brindisi FR7738

22:40 Poznan FR5000

22:50 Lisbon FR3609

22:55 Faro FR6313