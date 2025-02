Passenger dies after emergency landing on Tenerife-Nottingham flight

Jet2 flight LS676 from Tenerife South to Nottingham (Boeint 737-800 registered G-JZHJ) made an emergency landing in Santiago de Compostela after an elderly passenger suffered a critical medical emergency.

The crew acted swiftly, coordinating with air traffic control for a priority landing on runway 07. Despite immediate assistance upon arrival, the passenger passed away after landing.

La tripulación del vuelo procedente de Tenerife Sur con destino UK nos comunica que llevan un pasajero con problemas médicos importantes a bordo y necesitan desviarse de urgencia a #Santiago. Les facilitamos descenso continuado y aproximación directa a pista 17 mientras se… pic.twitter.com/inhcNUI5MY — ?Controladores Aéreos ?? (@controladores) February 14, 2025