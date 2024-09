Aeroplane makes emergency landing in Canary Islands due to pilot illness

On Sunday morning (1 September), Vueling flight VY3162 (Airbus A320 reg. EC-MJB) en route from Santiago de Compostela to Gran Canaria made an emergency landing at the Canary Islands airport due to the pilot’s sudden illness.

The control tower, prioritising the flight, provided a direct approach to Las Palmas runway 03L. The aircraft landed safely, and medical personnel were on standby to assist the ailing pilot.

The pilot’s condition has not been disclosed.

La tripulación del vuelo procedente de Santiago con destino #GranCanaria nos comunica que uno de los pilotos se encuentra indispuesto y que requieren prioridad. Les facilitamos ruta directa mientras se coordina atención médica en tierra y les posicionamos para aproximación… pic.twitter.com/j7NP7SwkXw — ?Controladores Aéreos ?? (@controladores) September 1, 2024