Sonaca 201 crashes during training flight in Turkey, pilot dies of his injuries

On 22 October, a Sonaca 201, owned by the Ayjet Flight School, Istanbul, Turkey and registered TC-UUG, experienced an apparent aerodynamic stall/spin and a subsequent impact with airport terrain during a landing attempt at Istanbul Hezarfen Airfield (LTBW), Turkey.

The aircraft was destroyed and the sole trainee pilot onboard received serious injuries which proved fatal one day after the accident.The following pictures and footage appeared on social media:

İstanbul Hezarfen Havalimanı'ndan havalanan Ayjet'e ait TC-UUG tescilli Sonaca 200 Pro tipi eğitim uçağı, motor arızası nedeniyle inişe geçtiği sırada Büyükçekmece'de düştü. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, uçağın pilotaj lisans öğrencisi yaralı olarak kurtarıldı. pic.twitter.com/Bz4yo34xZ8 — Yavuz Selim Kamay (@yselimKamay) October 22, 2020

