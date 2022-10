Amelia International Embraer ERJ-145LR suffers runway excursion at Paris Orly, France

On 20 October, an Amelia International Embraer ERJ-145LR (registered F-HYOG) operated domestic flight 8R1217 between Rodez and Paris Orly, France. During landing at the Parisian airport, the aircraft suffered a runway excursion.

Rescue services rushed to the site. “42 passengers and crew safely exited the aircraft and were attended to by airport staff,” the airport wrote on social media.

The airport feared some delay for other departing or arriving traffic but posted a new tweet that air traffic is running as usual at Paris Orly.

The French Bureau d’Enquêtes et d’Analyses pour la Sécurité de l’Aviation civile (BEA) have launched an investigation into the mishap and deployed four investigators to the scene.

The Embraer ERJ-145LR operated for the Belgian Air Force and was registered CE-03, from November 2021, the aircraft operates for Amelia International, a Slovenian airline belonging to the French aviation group Regourd Aviation.

Le trafic aérien et la sécurité des opérations à l’arrivée et au départ se déroulent normalement à Paris-#Orly. Le personnel aéroportuaire est à votre disposition si nécessaire. https://t.co/mFd67ozi3a — Paris Aéroport (@ParisAeroport) October 20, 2022

Sortie de piste de retour de Rodez : plus de peur que de mal. Heureusement, aucun blessé n’est à déplorer. Merci pour vos messages de sympathie, et un immense merci aux sapeurs-pompiers et aux équipes de l’aéroport d’Orly pour leur professionnalisme. pic.twitter.com/kVNkXoTv5a — Caroline Cayeux (@carolinecayeux) October 20, 2022