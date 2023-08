Air Algérie Boeing 737 clips wing with light pole upon arrival Tlemcen Airport, Algeria

On August 3, an Air Algérie Boeing B737-800 (registered 7T-VKJ) operated flight AH1087 between Paris CDG, France and Tlemcen, Algeria. After landing at Tlemcen, the aircraft hit a light pole and damaged its right winglet.

Mechanics were able to install a new winglet and on 5 August, the aircraft returned into service by operating a rotation between Algiers and Paris CDG.

The following images appeared on social media:

???????? Aussitôt cassé, aussitôt réparé ! Le winglet du Boeing 737-800 d’Air Algérie endommagé à Tlemcen a été changé en moins de 24 heures. ??Le Boeing a déjà revolé vers Alger, puis va décoller pour Paris CDG d’ici peu. ???? Mehdi Abdelatif https://t.co/Dw82GGOVXv pic.twitter.com/l30orFLP3d — air plus news (@airplusnews) August 5, 2023